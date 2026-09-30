Monaldi, nessuna sospensione dell’attività cardiochirurgica pediatrica...

In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli chiarisce che non c’è, e non c’è stata, alcuna sospensione dell’attività operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi, così come non c’è stata e non c’è alcuna interruzione della continuità assistenziale. Le attività assistenziali e chirurgiche proseguono secondo le indicazioni cliniche e organizzative previste, garantendo la presa in carico dei piccoli pazienti e la continuità delle cure.
La direzione generale invita pertanto a evitare la diffusione di informazioni non corrette, riservandosi di agire nelle sedi competenti nei riguardi di chi dovesse diffondere tali notizie che rischiano di generare un ingiustificato allarme e di ledere l’immagine dell’azienda e dei professionisti che vi lavorano.