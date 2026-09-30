Monaldi, nessuna sospensione dell’attività cardiochirurgica pediatrica Chiarimento da parte della direzione generale dell'azienda ospedaliera dei Colli

In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli chiarisce che non c’è, e non c’è stata, alcuna sospensione dell’attività operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi, così come non c’è stata e non c’è alcuna interruzione della continuità assistenziale. Le attività assistenziali e chirurgiche proseguono secondo le indicazioni cliniche e organizzative previste, garantendo la presa in carico dei piccoli pazienti e la continuità delle cure.

La direzione generale invita pertanto a evitare la diffusione di informazioni non corrette, riservandosi di agire nelle sedi competenti nei riguardi di chi dovesse diffondere tali notizie che rischiano di generare un ingiustificato allarme e di ledere l’immagine dell’azienda e dei professionisti che vi lavorano.