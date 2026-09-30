Napoli, funicolare centrale: stamani si è fermata di nuovo Il comitato Valori collinari denuncia l’ennesimo disservizio

Il Comitato Valori collinari denuncia con fermezza l’ennesima interruzione improvvisa del servizio della Funicolare Centrale, verificatasi questa mattina, dalle 10:30 alle 11:50, con una sospensione di quasi un’ora e mezza, in una fascia oraria nella quale diverse centinaia di cittadini si affidano al trasporto pubblico per raggiungere le abitazioni, l luoghi di lavoro, le scuole, gli uffici e gli altri servizi cittadini.

"Ancora una volta, numerosi passeggeri sono stati lasciati a piedi senza un’adeguata preventiva informazione e costretti a cercare soluzioni alternative, spesso affrontando attese, sovraffollamento e ulteriori disagi - denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. A provocare il blocco, secondo quanto comunicato da ANM sulla propria pagina Facebook, sarebbero stati i consueti e non meglio precisati "problemi tecnici" ".

" Siamo di fronte all’ennesimo episodio di una situazione che il Comitato denuncia da tempo – sottolinea Capodanno -. Non è più accettabile che una delle principali infrastrutture del trasporto pubblico cittadino, che trasporta quotidianamente circa 30mila passeggeri, essenziale per collegare il Vomero con il centro di Napoli, possa interrompere il servizio improvvisamente e che ai cittadini venga fornita soltanto la generica motivazione dei “problemi tecnici” ".

" Dietro questa formula – prosegue Capodanno – ci sono persone che arrivano tardi al lavoro, studenti che rischiano di perdere lezioni o appuntamenti, anziani e cittadini con difficoltà motorie costretti a cercare percorsi alternativi. In un’ora di punta, appiedare diverse centinaia di passeggeri non è un inconveniente trascurabile: è un grave disservizio che incide concretamente sulla vita quotidiana della città ".

Il Comitato sottolinea che l’episodio si inserisce in una continuità di interruzioni, rallentamenti e anomalie già segnalata in precedenti comunicati e interventi pubblici. Per questo, non è sufficiente limitarsi a registrare ogni volta il ripristino del servizio: occorre spiegare le cause, accertare eventuali responsabilità e impedire che situazioni analoghe continuino a ripetersi.

" I cittadini meritano di sapere che cosa è accaduto realmente – aggiunge il presidente -. Quale componente o quale sistema ha determinato l’interruzione? Si è trattato di un guasto improvviso, di un problema già noto o di una carenza nella manutenzione preventiva? E quali controlli sono stati effettuati prima della riapertura? A queste domande ANM e Comune devono dare risposte puntuali, non comunicazioni standard e prive di contenuti».

" Non si può continuare a considerare normale ciò che normale non è – conclude Capodanno -. Una funicolare che si ferma ripetutamente, senza spiegazioni dettagliate e senza alternative realmente efficaci, dimostra un sistema che non tutela né gli utenti né il diritto alla mobilità. Il Comitato continuerà a documentare ogni interruzione e a chiedere che la Funicolare Centrale torni a essere un servizio efficiente, puntuale e degno di una grande città come Napoli ".

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