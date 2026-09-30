Vomero, incrocio Bernini-Solimena: un'anziana cade e resta a terra ferita Capodanno: "L'ennesima vittima del degrado nel quale versano le strade della città"

Vomero strade nel disastro: anziana di 87 anni cade su un avvallamento presente da mesi all’incrocio tra via Bernini e via Solimena. L’ennesima vittima del degrado. Il Comitato Valori Collinari denuncia con la massima fermezza lo stato disastroso delle strade del Vomero, che continua a mietere vittime tra i cittadini, costretti a confrontarsi ogni giorno con buche, avvallamenti, manti stradali dissestati e assenza di manutenzione.

Stamattina, poco dopo le 13:00, una signora di 87 anni è caduta mentre attraversava, sulle strisce pedonali, l’incrocio tra via Bernini e via Solimena, a causa di un avvallamento in mezzeria, già segnalato più volte fin dal luglio scorso, presente anche sulle pagine social, per la sua pericolosità, senza che gli uffici preposti dell'amministrazione comunale provvedessero quanto meno a transennare temporaneamente la zona per poi mettere in sicurezza il tratto di carreggiata.

"Al momento dell'incidente, con la signora dolorante che non poteva ovviamente essere spostata dalla mezzeria della carreggiata - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che si trovava sui luoghi proprio quando è accaduto l'incidente e che ha seguito personalmente l'intera vicenda -, non essendo presenti vigili urbani sul posto, è stata una guardia giurata a intervenire tempestivamente, disciplinando il traffico particolarmente intenso, vista l’ora di punta, invitando, in particolare, le auto provenienti da via Solimena a svoltare su via Bernini invece che proseguire diritto con il rischio d'investire la signora, in attesa dell’arrivo della Polizia Urbana e dell’autoambulanza, chiamati d’urgenza dai presenti".

"Alle 13:46 - puntualizza Capodanno -, non essendo ancora intervenuti né la Polizia Urbana né l’ambulanza, ho telefonato direttamente all’assessore alla Polizia Urbana, Antonio De Iesu, informandolo dell’accaduto e chiedendo un suo intervento immediato".

Dieci minuti dopo, alle 13:56, si sono sentite le sirene dell'ambulanza che è arrivata sul posto attraverso via Kerbaker e, subito dopo, è giunta anche un’auto della Polizia Urbana con due vigili a bordo. La signora, con molta cautela, è stata adagiata su una lettiga e poi trasferita sull’ambulanza per essere trasportata al Cto.

"Quello che è successo stamattina - sottolinea Capodanno - all’incrocio tra via Bernini e via Solimena è inaccettabile. Una signora anziana cade su un avvallamento segnalato da mesi, senza che nessuno abbia messo in sicurezza la zona. Se non fosse intervenuta una guardia giurata, il rischio di un incidente stradale sarebbe stato altissimo. Circa 50 minuti di attesa per l’ambulanza e per la Polizia Urbana, in un’area centrale del Vomero, rappresentano purtroppo la fotografia di un’amministrazione pubblica che non garantisce i servizi essenziali, lasciando i cittadini nel totale abbandono, in balia di se stessi".

Il presidente del Comitato Valori Collinari ha subito ringraziato l’assessore De Iesu per il pronto interessamento dopo la segnalazione diretta, inviandogli anche un filmato del tratto di carreggiata, con l’avvallamento, dove è avvenuta la caduta, affinché si proceda nella giornata odierna agli interventi conseguenti con il transennamento provvisorio e la segnaletica opportuna, in attesa dell'intervento definitivo per eliminare il dissesto.

Ma questo episodio non può diventare la regola - stigmatizza Capodanno - . Non possiamo accettare che per ottenere un intervento si debba chiamare direttamente l’assessore al ramo. Serve una macchina amministrativa efficiente, che intervenga prima che accadano gli incidenti, non dopo e, quando accadono, che intervenga prontamente e non dopo 50 minuti".

Le strade del Vomero ma anche dell'intera città sono un colabrodo: buche, avvallamenti, manti stradali divelti sono la norma, non l’eccezione. E ogni giorno ci sono cittadini che cadono, si fanno male, finiscono al pronto soccorso. Quanti altri incidenti devono accadere prima che si intervenga in modo strutturale?

Il Comitato Valori collinari ricorda che la situazione delle strade napoletane viene denunciata da anni, con comunicati, segnalazioni, esposti e richieste di intervento, senza che si sia provveduto a mettere in campo tutti i provvedimenti del caso con una manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, attraverso ispezioni periodiche delle arterie più trafficate e con la segnalazione e il transennamento immediato delle zone pericolose. Occorre altresì mettere in campo un piano straordinario di riparazione delle buche e degli avvallamenti con il rafforzamento dei controlli e dei tempi di intervento della Polizia Urbana e dei servizi di emergenza.

Le strade di Napoli, che mietono tantissime vittime, sono un diritto dei cittadini, non un optional - conclude Capodanno -. Ogni caduta, ogni incidente comporta una responsabilità politica e amministrativa oltre che giuridica, che pone sotto accusa chi amministra. Non si può continuare a governare la città come se nulla fosse, lasciando che i cittadini paghino sulla propria pelle il conto del degrado. Chiediamo interventi immediati: messa in sicurezza delle strade, riparazioni urgenti e un piano serio di manutenzione".