Città della Scienza, al via "Pinocchio 4.0": un progetto tra robotica e AI La storia di Pinocchio diventa un punto di partenza per parlare del presente e immaginare il futuro

“Pinocchio 4.0: Scienza, Robotica e Intelligenza Artificiale tra immaginazione e futuro”, il nuovo progetto di Città della Scienza che porta uno dei personaggi più amati della letteratura italiana dentro il mondo della scienza e dell’innovazione.

Finanziato nell’ambito delle Iniziative di Promozione Culturale 2026 dalla Regione Campania, a valere sulle risorse dell’artt. 6 della Legge Regionale n.7/2003 con D.D. 655 del 06/07/2026, il progetto prende spunto dall’opera di Carlo Collodi, per celebrare il bicentenario della sua nascita e dalle Avventure di Pinocchio, per costruire un percorso che mette in dialogo letteratura, scienza, tecnologia e innovazione. L’obiettivo è avvicinare il pubblico a temi attuali come la robotica, l’intelligenza artificiale, le neuroscienze e la sostenibilità attraverso attività semplici, coinvolgenti e interattive.

Il progetto "Pinocchio 4.0" a Città della Scienza a Napoli

Il progetto trasforma così Città della Scienza in un punto di incontro tra immaginazione, ricerca scientifica e cultura, proponendo esperienze rivolte a famiglie, scuole, studenti, giovani e young senior. Il programma prevede conferenze-spettacolo, workshop, laboratori maker, spettacoli scientifici, attività educative e weekend tematici, ospitati negli spazi del Science Centre e nelle altre aree di Città della Scienza.

Le attività interattive e i science show sono in programma il 10 ed 11 ottobre 2026, il 25 ottobre, il 31 ottobre e 1° novembre, il 14 e 15 novembre e il 12 e 13 dicembre 2026.

Pinocchio al Planetario di Napoli

Tra le proposte più innovative del progetto c’è anche “Pinocchio e le stelle”, una nuova esperienza immersiva full-dome realizzata nel Planetario. In questo viaggio tra stelle e immagini, Pinocchio diventa una metafora dell’apprendimento, dell’intelligenza artificiale e dell’essere umano, creando un collegamento tra l’immaginario della fiaba e le discipline STEM.

Alla realizzazione del progetto collaborano enti di ricerca, università, istituzioni culturali e partner creativi, tra cui la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la Società Italiana di Neuroscienze (SINS), il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Dipartimento di Architettura (DIARC), con il Laboratorio Hybrid Design Lab.

Con Pinocchio 4.0, la storia del burattino più famoso della letteratura italiana diventa quindi il punto di partenza per parlare del presente e immaginare il futuro: un percorso in cui curiosità, creatività e conoscenza scientifica si incontrano per raccontare in modo nuovo il rapporto tra le persone e la tecnologia.