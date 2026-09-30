Giornate FAI d'Autunno: tutti i siti aperti a Napoli e come prenotarsi

Tornano le Giornate FAI di Autunno nel fine settimana del 10 ed 11 ottobre: tanti gli eventi culturali ed i siti riaperti dal Fondo Ambiente Italiano lungo tutto lo Stivale. Anche in Campania, ed a Napoli e province, si aprono grandi opportunità per la cittadinanza ed i visitatori con luoghi insoliti da scoprire per approfondire il patrimonio culturale locale.
Due giorni per cogliere l'occasione di visitare dei luoghi di solito chiusi al pubblico, aperti straordinariamente in questa occasione. Nell'ultima edizione le aperture del Mausoleo Schilizzi e dello Stadio Diego Armando Maradona a Napoli raggiunsero dei risultati sorprendenti.
Giornate FAI d'Autunno a Napoli: tutti i siti aperti
Diversi i siti selezionati a Napoli e province in questa edizione delle Giornate FAI d'Autunno, alcuni inediti ed altri ricorrenti, come Villa Rosebery, spesso parte del programma dell'ente in Campania. In questi due giorni - sabato 10 e domenica 11 ottobre - si aprono a Napoli anche il Polo delle Arti Palizzi, il Polo della Artisti Caselli e la Chiesa di San Gennaro.
Nella provincia spazio ad altri siti, come:
- Villa Ferraro a Capri
- Villa Ferretti a Bacoli
- Tomba di Agrippina a Bacoli
- Villa Campo ad Ercolano
- Eremo dei Camaldoli presso Santa Maria degli Angeli a Nola
- Museo Correale a Sorrento
- Depositi Archeologici del Rione Terra a Pozzuoli
- La Villa amata da Leopardi a Torre del Greco
- La Baia di Eranto a Massa Lubrense
Per prenotarsi, o verificare se sia necessaria la prenotazione, si può consultare il sito della Delegazione FAI di Napoli al seguente link: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?provincia=NAPOLI