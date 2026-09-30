Giornate FAI d'Autunno: tutti i siti aperti a Napoli e come prenotarsi Aperture straordinarie il 10 ed 11 ottobre a Napoli ed in provincia per le Giornate FAI d'Autunno

a cura di

Silvia De Martino

mercoledì 30 settembre 2026 alle 18:22



Tanti i siti aperti a Napoli e provincia per le Giornate FAI d'Autunno, che si terranno il 10 e l'11 ottobre. Aperture straordinarie volte ad esaltare la bellezza, la storia e la ricchezza del patrimonio culturale locale