Napoli Basketball, inizia l'EuroCup! Rizzetta: «Profumo d'Europa» Rizzetta: «Napoli ormai è diventata una città ambita da tutto il mondo»

Appuntamento per oggi alle 20:00 all'Alcott Arena per il Napoli Basketball per l'esordio europeo in EuroCup. Gli azzurri affrontano questa sera, nella gara valevole per la prima giornata del Girone C di Eurocup, i francesi del Cosea JL Bourg-en-Bresse.

Dopo la bella vittoria di Roma nel primo turno di Serie A, la formazione di Coach Jasmin Repesa è attesa dalla prima sfida in casa della stagione contro la forte squadra francese, campioni in carica della Competizione. La squadra allenata da Coach Fauthoux, nella prima giornata del Campionato Francese, Pro A, ha perso al supplementare contro il Saint Quentin, 106-103 il risultato finale della gara.

Napoli Basket in EuroCup: parla Rizzetta

Il presidente del Napoli Basketball, Matt Rizzetta, ha parlato alla vigilia del match. «Un appuntamento storico: il ritorno in Europa del Basket a Napoli. Voglio salutare e ringraziare tutti i tifosi, le istituzioni, e gli sponsor, che stanno affiancando la società in questa affascinante avventura, assicurandole grande fiducia».

«Si ritorna finalmente a respirare profumo d'Europa in città dopo quasi venti anni e l'impegno, anche in proiezione futura, che la nostra società ha intrapreso, è proprio rivolto ad una crescita costante del Napoli Basketball con l'obiettivo prefissato che stabilmente squadra e società siano sempre più protagonisti in Italia ed in campo continentale».

«Napoli ormai è diventata una città ambita da tutto il mondo con le sue meravigliose bellezze naturali, i suoi contribuiti culturali e sociali, la sua accoglienza inimitabile, e soprattutto i milioni di tifosi napoletani che incitano come nessun’altra tifoseria. Il successo clamoroso dell' America's Cup e Napoli nominata Capitale Europea dello Sport, ne è stata un'ulteriore riprova. Quindi mi piacerebbe accogliere sempre più tifosi accanto alla squadra che, con la sapiente ed esperta guida di Coach Repesa, ha già dato importanti segnali della sua forza, della sua qualità e del suo spessore. Continuiamo a divertirci tutti insieme in questo meraviglioso e spettacolare progetto e forza Napoli Basketball», ha concluso così il presidente Rizzetta.