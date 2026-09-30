Napoli celebra Monica Sarnelli: Medaglia della Città per i 45 anni di carriera «Ricevere questa targa oggi, dopo 45 anni di attività, per me è un’emozione grandissima»

Questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'artista napoletana Monica Sarenlli ha ricevuto un prestigioso omaggio dal Comune di Napoli e dalla città per i propri 45 anni di carriera. Una cerimonia di conferimento della Medaglia della Città di Napoli volta ad esprimere gratitudine per il percorso artistico di Monica Sarnelli.

Voce elegante della musica partenopea, la cantante è la celebre interprete della storica sigla della soap opera “Un posto al sole”. «È una gioia e un onore conferire la Medaglia della Città a Monica Sarnelli, una straordinaria artista che rappresenta con eleganza, talento e passione l’anima di Napoli», ha dichiarato l'Ass. al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato.

Medaglia della Città di Napoli a Monica Sarnelli

«Ricevere questa targa oggi, dopo 45 anni di attività, per me è un’emozione grandissima. Perché dentro questo riconoscimento non vedo soltanto gli anni che sono passati ma un pezzo della mia vita, fatto di musica, di sacrifici, di incontri, di palcoscenici, ma soprattutto di amore per la mia città», così la cantante Monica Sarnelli.

«Voglio dire grazie al Comune di Napoli e al pubblico napoletano, perché è grazie a voi se ho potuto vivere di musica rimanendo nella mia città. La canzone napoletana è una lingua del cuore, è memoria, sentimento, storia e vita. Questa targa per me rappresenta un pezzo di strada percorso, ma anche un invito a continuare a raccontare Napoli, la sua musica, la sua anima e le sue storie. E finché avrò voce, continuerò a farlo», ha concluso l'artista.

Il 27 ottobre al Teatro Trianon Viviani, il Comune di Napoli proseguirà le celebrazioni dei 45 anni di carriera e dei sessant'anni di Monica Sarnelli con un concerto speciale sostenuto e promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive.