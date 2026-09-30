Napoli Basketball: esordio vincente in EuroCup, battuto JL Bourg-en-Bresse

Il Napoli Basketball supera il JL Bourg-en-Bresse con il risultato di 84-76 nella prima giornata del gruppo C di EuroCup. All'Alcott Arena - PalaBarbuto la squadra azzurra debutta con una vittoria nella seconda competizione continentale. Continuità per i partenopei, vincenti anche nell'esordio in campionato a Roma contro la Maxima domenica scorsa. Parziali di 19-17, 28-20, 18-13 e 19-26 con Dowtin che conferma i numeri offerti nella Capitale con 19 punti nella serata di EuroCup. Doppia cifra anche per Spissu (12), Seljaas (11) e Jakimovski (11). A Bourg-en-Bresse non bastano i 20 punti di Walker.
Il tabellino
EuroCup - Gruppo C
Prima Giornata
Napoli Basketball - JL Bourg-en-Bresse 84-76
Parziali: 19-17, 28-20, 18-13, 19-26
Napoli: Spissu 12, Seljaas 11, Dowtin jr 19, Faggian 2, Petrucelli 6, Sankare ne, White 6, Brown 7, Jakimovski 11, Tarczewski 5, Caruso 5, Ramsey ne. All. Repesa
Bourg-en-Bresse: Jordan jr 11, Moulare 8, Nelson, Samuel 6, Labanca 5, Walker 20, Gaudoux 8, Soliman 8, Shedrick 4, Woodbury 6, Monnet ne. All. Fauthoux