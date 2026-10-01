Caro carburanti e piano traffico, il 6 ottobre sit-in dei tassisti napoletani Chiedono un piano anti traffico e contro il caro benzina

Sit-in dei tassisti napoletani fuori turno, il prossimo 6 ottobre, davanti a Palazzo San Giacomo per chiedere risposte all'amministrazione comunale partenopea in particolare sul varo di un piano anti traffico e contro il caro carburanti. "L'assessore Cosenza rimane bloccato nel traffico e non riesce a presenziare alla riunione", ricordano in una nota le organizzazioni Atn/Sitan, Unimpresa, Feder Taxi-Cisal, Fast Confsal e il Comitato Tassisti di Base, "sette giorni fa, invece, il Consiglio viene sciolto per mancanza del numero legale: consiglieri assenti che, successivamente, riferiscono e giustificano la propria assenza proprio con il traffico e con una Napoli paralizzata". "Ma se il problema del traffico impedisce persino a chi amministra la città di raggiungere le sedi istituzionali, - sottolineano i tassisti - quanto pesa ogni giorno questa situazione sui tassisti che lavorano per strada?".