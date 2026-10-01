Torre Annunziata, nasconde droga in casa: scoperto e arrestato La scoperta grazie al cane antidroga "Evan"

La polizia ha arrestato un 35enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato un appartamento a Torre Annunziata dove, grazie al fiuto del cane antidroga “Evan”, hanno rinvenuto 3 panetti di hashish e 5 stecche della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 206 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.