Secondigliano: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 46enne

La polizia ha arrestato un 46enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno notato l'uomo che, insieme ad un'altra persona, alla loro vista, ha tentato invano di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e controllati, trovando il 46enne in possesso di 33 involucri di cocaina del peso di circa 25 grammi e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre l’altro è stato trovato in possesso di due dosi della stessa sostanza stupefacente e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.