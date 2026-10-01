Papilloma virus, al via la campagna di sensibilizzazione dell'Asl Na 1 centro Tre volti di “Un Posto al Sole” protagonisti di un video per sensibilizzare i cittadini

Parte oggi la nuova Campagna di Comunicazione della ASL Napoli 1 Centro dedicata alla prevenzione del Papilloma Virus (HPV), con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione e della prevenzione per contrastare le patologie correlate al virus.

Testimonial d’eccezione della campagna sono tre attori molto amati dal pubblico della fiction di Rai 3 “Un Posto al Sole”: Daniela Ioia, Sofia Piccirillo e Gennaro De Simone, protagonisti di un video realizzato per raggiungere soprattutto i più giovani e le loro famiglie, attraverso un linguaggio diretto, semplice e vicino alla quotidianità.

La Campagna punta a diffondere una maggiore consapevolezza sull’HPV, un virus molto diffuso che può interessare sia le donne sia gli uomini e che può essere responsabile di diverse patologie tumorali. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione, insieme ai programmi di screening, che consentono di individuare precocemente eventuali alterazioni.

Attraverso il coinvolgimento dei tre attori, la ASL Napoli 1 Centro sceglie di utilizzare anche il linguaggio della televisione e della comunicazione audiovisiva per rendere il messaggio della prevenzione ancora più efficace e accessibile, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Il video sarà diffuso attraverso i canali social aziendali, il sito istituzionale e gli altri strumenti di comunicazione dell’Azienda ma anche su tutti i circuiti di Videometrò.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento dell'offerta e dell'adesione alla vaccinazione anti-HPV, in linea con il Piano regionale e con il Piano attuativo aziendale della ASL Napoli 1 Centro.

«La prevenzione è una responsabilità condivisa, dichiara il direttore generale Gaetano Gubitosa e deve diventare parte della cultura di tutti”. “Per questo abbiamo scelto di affiancare agli strumenti tradizionali di informazione una Campagna capace di parlare ai cittadini con un linguaggio immediato e coinvolgente”. “La partecipazione di tre volti conosciuti e apprezzati dal pubblico, ci permette di raggiungere un numero sempre maggiore di persone e di trasmettere un messaggio fondamentale: proteggersi oggi significa tutelare la propria salute nel futuro”.

“La prevenzione, afferma il direttore sanitario aziendale Maria Corvino, comincia dall'informazione, conclude Gubitosa”. “Conoscere il Papilloma Virus (HPV), continua Corvino, vaccinarsi e aderire ai programmi di screening significa prendersi cura della propria salute”.