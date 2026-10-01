SSC Napoli, pronto il rinnovo per un titolarissimo: c'è la firma per due anni! Il Napoli rinnova un suo titolarissimo: lo annuncio il Corriere dello Sport questa mattina

Il Napoli è al lavoro su due fronti durante questa lunga sosta: da un lato il campo, con Massimiliano Allegri che conduce prove tattiche in vista dei prossimi numerosi impegni; dall'altro i rinnovi contrattuali e le situazioni legate ai calciatori in scadenza. Sul tavolo del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ci sono diversi nomi, come Frank Zambo Anguissa, Alex Meret e Scott McTominay.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, il Napoli avrebbe prolungato il contratto ad un titolarissimo per altri due anni.

Rinnovo in casa Napoli per un titolarissimo: le ultime

Il quotidiano racconta infatti che Amir Rrahmani avrebbe apposto la firma sul proprio rinnovo di contratto, estendendo il suo legame con il Napoli fino al 2029. Un prolungamento di due anni ed un discorso ormai concluso per il difensore centrale kossovaro che si conferma perno della difesa azzurra.

Discorsi differenti invece per Alex Meret e Frank Zambo Anguissa, le cui situazioni al momento sembrano più complesse da sciogliere e ancora lontane da un epilogo.