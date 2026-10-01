Terra dei fuochi: ennesimo sequestro della polizia locale ad Afragola Sigilli ad una struttura priva di autorizzazioni ambientali

La polizia locale della città di Afragola guidata dal dirigente comandante, colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo del territorio finalizzate a tutelare salute dei cittadini ed a reprimere il fenomeno della cosidetta "Terra dei fuochi".

Nel corso delle attività di pattugliamento del territorio gli agenti diretti personalmente dal comandante Piricelli si sono portati in località San Marco e precisamente in via Castaldi dove nascosta all’interno di un palazzo era in esercizio una officina meccanica.

Dalla ispezione dei luoghi e dal controllo documentale all’interno del cortile sono stati rinvenuti oltre alle attrezzature per attività meccanica numerosi pezzi di ricambi, scarti di ricambi, olii, radiatori ed altri accessori tutti abbanadonati sotto un balcone e nel cantinato.

L’attività è risultata essere in esercizio priva delle autorizzazioni ambientali e di qualsiasi contratto per lo smaltimento degli olii e dei rifiuti.

L’officina meccanica è stata posta sotto sequestro di polizia giudiziaria, il titolare denunciato all’autorità giudiziaria.