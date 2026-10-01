Porta Nolana, Rispoli: "Casillo condivide il mantenimento della stazione" L'intervento del vicepresidente cittadino e componente della direzione nazionale Fratelli d’Italia

"Questa mattina, a margine dei lavori del consiglio regionale della Campania, ho incontrato il vicepresidente della giunta regionale con delega ai trasporti, Mario Casillo, con il quale ho discusso della vicenda della stazione della Circumvesuviana di Napoli Porta Nolana e del progetto di copertura del fascio di binari tra corso Lucci e Corso Garibaldi".

Lo rende noto Luigi Rispoli, vicepresidente cittadino e componente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

"Nel corso dell'incontro - riferisce Rispoli - il vicepresidente Casillo ha condiviso la necessità di non arretrare definitivamente il terminale passeggeri a Piazza Garibaldi e di evitare la chiusura della stazione di Porta Nolana al Corso Garibaldi.

Si tratta di un passaggio importante, che riconosce le ragioni di quanti, come me, si sono opposti sin dall’inizio a una scelta che avrebbe avuto conseguenze pesantissime per un'intera parte della città".

"Casillo - aggiunge Rispoli - mi ha inoltre comunicato che i lavori, già appaltati, per la copertura del fascio di binari della Circumvesuviana potranno essere realizzati senza interrompere il servizio ferroviario durante l'esecuzione delle opere. È una notizia molto positiva, perché dimostra concretamente che la grande opera di ricucitura urbana può essere realizzata senza sacrificare la funzionalità della stazione Porta Nolana".

"Sono soddisfatto - sottolinea Rispoli - perché sono state riconosciute le ragioni di chi si è battuto contro la chiusura di Porta Nolana. La nostra posizione è sempre stata chiara: siamo favorevoli alla copertura del fascio di binari, alla riqualificazione dell'area e alla sua trasformazione urbanistica, ma non accettiamo che tutto questo avvenga cancellando il terminale passeggeri di Porta Nolana".

"Sarebbe stata una follia - prosegue Rispoli - spendere nel 2024 7,5 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 per il restyling e la completa rifunzionalizzazione della stazione, rendendola più moderna, accessibile e accogliente, per poi svuotarla della sua funzione principale e arretrare il terminale a Piazza Garibaldi".

"La chiusura di Porta Nolana - continua Rispoli - avrebbe significato sottrarre flussi fondamentali di persone a Corso Garibaldi, Piazza Mercato, ai quartieri Mercato e Pendino e alle numerose attività commerciali che vivono anche grazie alla presenza quotidiana dei viaggiatori della Circumvesuviana. Sarebbe stato un colpo mortale per un'area che ha invece bisogno di essere rigenerata e rilanciata".

"La copertura dei binari è una battaglia che sostengo da oltre trent'anni. Già nel 1994, insieme al compianto professor Aldo Loris Rossi, presentammo al Chiostro di Sant'Eligio il Piano Particolareggiato Econeapolis per i quartieri Mercato e Pendino, immaginando proprio una ricucitura urbana capace di restituire qualità e funzioni a questa parte della città".

"Oggi - conclude Rispoli - possiamo finalmente realizzare quella ricucitura: coprire i binari, creare nuovi spazi urbani, riqualificare l'area e, contemporaneamente, mantenere Porta Nolana come terminale delle Linee Vesuviane. Ringrazio il vicepresidente Casillo per l'attenzione dimostrata e sono certo che quanto emerso nel nostro incontro trovi ora pieno riscontro negli atti amministrativi e progettuali".