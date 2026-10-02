Inflazione e caro vita: contro l'aumento dei prezzi ecco la margherita a 5 euro L'iniziativa di Pizza solidale di Gino Sorbillo: "Napoli è città tradizionalmente solidale"

Di fronte al continuo aumento dei prezzi e al carobenzina che pesa sulle tasche delle famiglie italiane, da Napoli arriva una nuova iniziativa all’insegna della solidarietà e della tradizione locale. Il celebre pizzaiolo Gino Sorbillo ha lanciato la “Pizza Margherita Solidale”: fino al 31 ottobre, nei primi due giorni della settimana, sarà possibile gustare una Margherita seduti al tavolo al prezzo bloccato di 5 euro.

L’iniziativa, presentata dallo stesso Sorbillo attraverso un video pubblicato sui propri canali social, sarà attiva in tutte le sue pizzerie d'Italia il lunedì e il martedì sera. La promozione riguarda la Margherita consumata al tavolo (restando escluse le bibite e le eventuali spese aggiuntive di coperto/servizio).

«È un modo per sostenere i consumi in un momento difficile per le famiglie, ma anche per ricordare la tradizione di solidarietà della nostra città, come il celebre caffè sospeso», ha spiegato il maestro pizzaiolo napoletano. «Il mio è solo un piccolo gesto, non ho certo la pretesa di risolvere i problemi complicati di tante persone in questo modo, ma voglio dare il mio contributo».

L’operazione punta a incentivare la convivialità anche nei giorni d'inizio settimana e Sorbillo non esclude di poter replicare questa formula amica del portafoglio anche in altri periodi dell’anno.