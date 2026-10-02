Napoli: degrado e abbandono sulla collina vomerese

Cumuli di rifiuti, imballaggi e ingombranti a tutte le ore

napoli degrado e abbandono sulla collina vomerese

Il comitato "Valori collinari" segnala la condizione insostenibile che si registra presso le campane per la raccolta differenziata...

Napoli.  

 

Il comitato "Valori collinari" denuncia con fermezza lo stato di degrado e abbandono che sta caratterizzando, in modo sempre più evidente, la collina vomerese.

A distanza di precedenti comunicati e solleciti rimasti sostanzialmente inascoltati, la situazione non solo non è migliorata, ma appare oggi più grave e sotto gli occhi di tutti: cumuli di spazzatura si formano e permangono per ore e giorni, trasformando strade e marciapiedi in vere e proprie discariche a cielo aperto.

 

 

In particolare, il comitato segnala la condizione insostenibile che si registra presso le campane per la raccolta differenziata, spesso circondate da sacchi e rifiuti abbandonati a terra ma anche intorno ai bidoncini carrellati, lasciati in strada per intere giornate, ingombranti, maleodoranti e di ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare. Inoltre lungo le strade e i marciapiedi si moltiplica la presenza  degli imballaggi di cartone abbandonati in spregio alle norme vigenti: non ripiegati, lasciati a tutte le ore del giorno, spesso sparsi dal vento e trasformati in ulteriore detrito urbano.

A tutto ciò si aggiunge un problema specifico e particolarmente evidente: quello degli ingombranti, segnatamente dei materassi, lasciati per giorni sulle strade senza che i cittadini si avvalgano del servizio di ritiro dedicato messo a disposizione da ASIA. Questo comportamento, oltre a essere palesemente illegale, contribuisce in modo determinante all’immagine di abbandono e incuria che oggi offende un intero quartiere.

Il comitato Valori Collinari ribadisce quanto più volte denunciato in passato. " Non è più tollerabile che una zona residenziale, storica e simbolica come il Vomero sia trattata come un’area di serie B, dove le regole sulla raccolta dei rifiuti vengono sistematicamente ignorate e dove la presenza di cumuli di spazzatura diventa la norma e non l’eccezione. La ripetizione di questi scenari non è solo un problema di “decoro urbano”, ma una questione di salute pubblica, dignità dei cittadini e rispetto delle norme " dichiara il presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno.

"Il Vomero - puntualizza Capodanno - sta vivendo una condizione di degrado che non ha più nulla di occasionale: è strutturale, quotidiana e sotto gli occhi di tutti. Campane per la differenziata sommerse dai rifiuti, bidoncini lasciati in strada per ore, cartoni abbandonati senza essere ripiegati, materassi e ingombranti che restano per giorni sui marciapiedi: tutto questo non è “normale amministrazione”, è abbandono".

 

"I cittadini pagano le tasse, rispettano le regole, anche se non tutti ma qui entra in ballo l'assoluta mancanza dei controlli, come quella che dovrebbe essere effettuata dai "vigili ecologici", e si trovano a vivere in un contesto che ricorda per molti aspetti una periferia dimenticata - sottolinea Capodanno -. Non accetteremo passivamente che il Vomero diventi la discarica a cielo aperto di una città che sembra aver smarrito ogni senso di responsabilità".

Il comitato Valori Collinari sollecita, con la massima urgenza, un intervento immediato di Asia e del Comune per il potenziamento dei servizi di raccolta, la rimozione tempestiva dei cumuli e un controllo più rigoroso sul rispetto delle regole con azioni di vigilanza e sanzioni nei confronti di chi abbandona rifiuti, imballaggi e ingombranti in modo illegale attraverso un piano straordinario, che non si limiti a tamponare l’emergenza, ma affronti in modo strutturale le criticità già più volte segnalate. Inoltre auspica una campagna chiara e continua d'informazione per ricordare ai cittadini le corrette modalità di conferimento, l’obbligo di ripiegare i cartoni e l’esistenza del servizio di ritiro gratuito degli ingombranti.

"Continueremo a monitorare la situazione, a documentare lo stato dei luoghi e a sollecitare le istituzioni competenti - conclude Capodanno -. Qualora non dovessero seguire interventi concreti e tempestivi, valuteremo anche ogni ulteriore iniziativa da assumere presso gli uffici competenti e anche di mobilitazione cittadina, per tutelare la salute, la dignità e il decoro del quartiere".

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