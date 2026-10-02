Napoli: degrado e abbandono sulla collina vomerese Cumuli di rifiuti, imballaggi e ingombranti a tutte le ore

Il comitato "Valori collinari" denuncia con fermezza lo stato di degrado e abbandono che sta caratterizzando, in modo sempre più evidente, la collina vomerese.

A distanza di precedenti comunicati e solleciti rimasti sostanzialmente inascoltati, la situazione non solo non è migliorata, ma appare oggi più grave e sotto gli occhi di tutti: cumuli di spazzatura si formano e permangono per ore e giorni, trasformando strade e marciapiedi in vere e proprie discariche a cielo aperto.

In particolare, il comitato segnala la condizione insostenibile che si registra presso le campane per la raccolta differenziata, spesso circondate da sacchi e rifiuti abbandonati a terra ma anche intorno ai bidoncini carrellati, lasciati in strada per intere giornate, ingombranti, maleodoranti e di ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare. Inoltre lungo le strade e i marciapiedi si moltiplica la presenza degli imballaggi di cartone abbandonati in spregio alle norme vigenti: non ripiegati, lasciati a tutte le ore del giorno, spesso sparsi dal vento e trasformati in ulteriore detrito urbano.

A tutto ciò si aggiunge un problema specifico e particolarmente evidente: quello degli ingombranti, segnatamente dei materassi, lasciati per giorni sulle strade senza che i cittadini si avvalgano del servizio di ritiro dedicato messo a disposizione da ASIA. Questo comportamento, oltre a essere palesemente illegale, contribuisce in modo determinante all’immagine di abbandono e incuria che oggi offende un intero quartiere.

Il comitato Valori Collinari ribadisce quanto più volte denunciato in passato. " Non è più tollerabile che una zona residenziale, storica e simbolica come il Vomero sia trattata come un’area di serie B, dove le regole sulla raccolta dei rifiuti vengono sistematicamente ignorate e dove la presenza di cumuli di spazzatura diventa la norma e non l’eccezione. La ripetizione di questi scenari non è solo un problema di “decoro urbano”, ma una questione di salute pubblica, dignità dei cittadini e rispetto delle norme " dichiara il presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno.

"Il Vomero - puntualizza Capodanno - sta vivendo una condizione di degrado che non ha più nulla di occasionale: è strutturale, quotidiana e sotto gli occhi di tutti. Campane per la differenziata sommerse dai rifiuti, bidoncini lasciati in strada per ore, cartoni abbandonati senza essere ripiegati, materassi e ingombranti che restano per giorni sui marciapiedi: tutto questo non è “normale amministrazione”, è abbandono".

"I cittadini pagano le tasse, rispettano le regole, anche se non tutti ma qui entra in ballo l'assoluta mancanza dei controlli, come quella che dovrebbe essere effettuata dai "vigili ecologici", e si trovano a vivere in un contesto che ricorda per molti aspetti una periferia dimenticata - sottolinea Capodanno -. Non accetteremo passivamente che il Vomero diventi la discarica a cielo aperto di una città che sembra aver smarrito ogni senso di responsabilità".

Il comitato Valori Collinari sollecita, con la massima urgenza, un intervento immediato di Asia e del Comune per il potenziamento dei servizi di raccolta, la rimozione tempestiva dei cumuli e un controllo più rigoroso sul rispetto delle regole con azioni di vigilanza e sanzioni nei confronti di chi abbandona rifiuti, imballaggi e ingombranti in modo illegale attraverso un piano straordinario, che non si limiti a tamponare l’emergenza, ma affronti in modo strutturale le criticità già più volte segnalate. Inoltre auspica una campagna chiara e continua d'informazione per ricordare ai cittadini le corrette modalità di conferimento, l’obbligo di ripiegare i cartoni e l’esistenza del servizio di ritiro gratuito degli ingombranti.

"Continueremo a monitorare la situazione, a documentare lo stato dei luoghi e a sollecitare le istituzioni competenti - conclude Capodanno -. Qualora non dovessero seguire interventi concreti e tempestivi, valuteremo anche ogni ulteriore iniziativa da assumere presso gli uffici competenti e anche di mobilitazione cittadina, per tutelare la salute, la dignità e il decoro del quartiere".