Abusi su un 12enne nel retrobottega: a processo un 47enne Il ragazzino giudicato pienamente attendibile

Andrà direttamente a processo l'uomo di 47 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, accusato di aver abusato sessualmente di un ragazzino di 12 anni all'interno della propria attività commerciale. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, Teresa Valentino, ha infatti accolto la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Simone Rappucci, disponendo il giudizio immediato.

I fatti al centro della vicenda risalgono allo scorso 13 giugno. A far scattare le indagini sono stati gli stessi genitori del minore, assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi: insospettiti dal visibile e improvviso disagio del figlio, i familiari lo hanno sollecitato finché il 12enne non ha trovato il coraggio di confidare quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe prima conquistato la fiducia del giovanissimo e poi, con il pretesto di effettuare una ricerca sul web, lo avrebbe condotto nel retrobottega del locale consumando la violenza. Messo alle strette dalle prove e dagli accertamenti degli investigatori, il 47enne ha successivamente confessato le proprie responsabilità.

Nel corso dei riscontri d'indagine, la giovane vittima è stata ascoltata in modalità protetta su richiesta del pubblico ministero. Dalla consulenza della psicologa incaricata è emerso che il ragazzino era dotato di una «piena capacità cognitiva» ed è stato pertanto giudicato «pienamente attendibile».

L'imputato dovrà comparire dinanzi ai giudici del Tribunale di Nola per la prima udienza del processo, fissata per le ore 9.00 del prossimo primo dicembre.