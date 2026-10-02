Campi Flegrei e bradisisma: riapre l'ufficio postale di Pozzuoli La sede era stata costretta alla chiusura a causa dei pesanti danni strutturali

È tornato pienamente operativo l’ufficio postale di corso Nicola Terracciano 35 a Pozzuoli. La sede era stata costretta alla chiusura temporanea a causa degli ingenti danni strutturali provocati dalle scosse dello sciame sismico dello scorso 31 luglio, quando una scossa di 4.7 gradi della scala Richter aveva fatto tremare tutta l'area flegrea.

A seguito degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, la struttura ha riaperto al pubblico riprendendo le sue consuete attività e garantendo nuovamente ai cittadini tutti i servizi di corrispondenza, finanziari e di pagamento.

L'ufficio è dotato anche di uno sportello automatico ATM Postamat, accessibile h24 sette giorni su sette per i prelievi e le operazioni veloci. La sede osserva il consueto orario continuo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle 19:05, e la mattina del sabato fino alle 12:35.

