Pompei: il comandante interregionale carabinieri in visita al Santuario L'incontro con l'arcivescovo Tommaso Caputo

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, ha fatto visita al Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, dove ha incontrato S.E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di Pompei e Delegato Pontificio per il Santuario.



Nel corso della visita, il Generale Castello ha partecipato alla celebrazione eucaristica officiata da don Rosario Belli, direttore dell’Istituto Don Orione di Ercolano, alla presenza degli ospiti della struttura, con i quali ha condiviso un momento di raccoglimento e vicinanza.



L’incontro ha rappresentato un’occasione per rinnovare i sentimenti di stima e attenzione dell’Arma dei Carabinieri nei confronti della comunità ecclesiale e delle realtà impegnate quotidianamente nell’assistenza e nell’accoglienza delle persone più fragili.



"Un sentito saluto ed un apprezzamento ai carabinieri di Pompei impegnati nei servizi di prevenzione e di vigilanza in favore dei pellegrini e dei cittadini del luogo".