Fausto Lamparelli è il nuovo questore di Napoli Sessantatré anni originario di Benevento ha guidato la questura di Firenze dal 2024

E' Fausto Lamparelli, 63 anni, originario di Benevento, il nuovo Questore di Napoli nominato nell'ultimo consiglio dei Ministri.

Coniugato con un figlio, Lamparelli lascia la guida della Questura di Firenze, dove era giunto il 16 dicembre 2024 e torna a Napoli dove ha già diretto la Squadra Mobile dopo aver guidato gli stessi Uffici in precedenza anche ad Ascoli Piceno, Latina, Bari e Genova, prima di approdare nel capoluogo partenopeo nel 2014 e fino al 2017.

Nel 2018 presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato a Roma, quello di direttore del Servizio Polizia Scientifica. Nel 2019 la nomina a direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale, collaborando per le indagini di carattere transnazionale con i reparti investigativi di numerosi Stati.