Vendeva su Tik-Tok maglie del Napoli false: così la Finanza lo ha smascherato Oltre duemila le maglie contraffatte dedicate al centenario del club

Oltre duemila maglie del Napoli sequestrate e un uomo denunciato. È il bilancio di una serie di controlli anti-contraffazione e a tutela del Made in Italy condotti dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo campano, anche attraverso le piattaforme social.

Le maglie contraffatte dedicate al centenario del club

I baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli hanno individuato un uomo che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli dedicate al centenario della fondazione del club. L'attività info-investigativa e il successivo controllo sulla sua auto hanno consentito ai militari di trovare 230 magliette identiche a quelle pubblicizzate nei video caricati sui social. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare oltre 2.100 articoli dello stesso tipo, stoccati nel box di casa.

Sulle maglie riprodotto fedelmente anche lo sponsor

Dall'esame della merce è emerso che le maglie erano curate nei minimi dettagli e riproducevano accuratamente sponsor ed etichette, incluso il nuovo marchio relativo al centenario della Ssc Napoli. Le maglie erano anche dotate di una particolare etichetta che, una volta inquadrata attraverso il sistema Nfc dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore sull'originalità del prodotto.

In tutto sono state 2.338 le maglie sequestrate. Per l'uomo è scattata una denuncia per detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione