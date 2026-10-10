Non so quanti avvertimenti sono giunti al Napoli sulla partita di stasera al Maradona contro il Frosinone. Non fidarsi di ogni match, anche di quelli sulla carta più facili, è una cosa, evocare spettri inopportuni e infondati nel confronto con una buona squadra neopromossa è un'altra cosa. La formazione giallo-azzurra ha iniziato bene il campionato, ha buoni giocatori, un presidente bravo e appassionato e un allenatore tosto e competente. Non è il Napoli. Né lo sarà mai. Le difficoltà attuali degli azzurri - tra infortuni, delusioni e quadrature tattiche ancora da trovare - non possono oscurare questo fatto. È tempo di ricordarlo e dimostrarlo.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non è il Napoli
La sfida col Frosinone: si evocano spettri inopportuni, in fondo il Napoli affronta una neopromossa
Napoli.