IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non è il Napoli La sfida col Frosinone: si evocano spettri inopportuni, in fondo il Napoli affronta una neopromossa

Non so quanti avvertimenti sono giunti al Napoli sulla partita di stasera al Maradona contro il Frosinone. Non fidarsi di ogni match, anche di quelli sulla carta più facili, è una cosa, evocare spettri inopportuni e infondati nel confronto con una buona squadra neopromossa è un'altra cosa. La formazione giallo-azzurra ha iniziato bene il campionato, ha buoni giocatori, un presidente bravo e appassionato e un allenatore tosto e competente. Non è il Napoli. Né lo sarà mai. Le difficoltà attuali degli azzurri - tra infortuni, delusioni e quadrature tattiche ancora da trovare - non possono oscurare questo fatto. È tempo di ricordarlo e dimostrarlo.