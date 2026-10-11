Papa Leone, operazione per il nodulo polmonare: la Chiesa di Napoli è con lui Il messaggio del cardinale Battaglia: la città e la sua gente è vicina al Pontefice

La Chiesa di Napoli si stringe attorno a Papa Leone XIV. In una nota diffusa oggi, l'arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, ha espresso a nome dell'intera comunità diocesana la propria vicinanza al Santo Padre, accompagnandolo con la preghiera in vista dell'intervento chirurgico che il Pontefice dovrà affrontare.

LA VICINANZA DELLA DIOCESI DI NAPOLI

"In queste ore, desidero farmi voce dell'intera comunità diocesana di Napoli per esprimere al Santo Padre Leone XIV la nostra affettuosa vicinanza", ha scritto il cardinale. Battaglia ha sottolineato come anche chi si fa prossimo ogni giorno alle ferite dell'umanità abbia bisogno, nei momenti della prova, di sentire accanto a sé una comunità capace di volergli bene. Per questo, ha spiegato, la Chiesa e la gente di Napoli desiderano far giungere al Papa il proprio abbraccio fraterno, con la fede semplice e tenace di chi sa affidare al Signore le proprie fragilità senza smettere di sperare.

"NAPOLI LE È VICINA": L'AUGURIO DI RITROVARE PRESTO LA SALUTE

Rivolgendosi direttamente al Pontefice, l'arcivescovo ha assicurato la vicinanza della città con la preghiera e con l'affetto della sua gente. Il cardinale ha chiesto al Signore di sostenere il Papa in questi giorni, perché possa attraversarli con fiducia e ritrovare presto la salute.

L'AFFIDAMENTO ALLA VERGINE MARIA

Il messaggio si chiude con un affidamento alla Vergine Maria, tanto amata dalla gente di Napoli. A Lei Battaglia ha chiesto di accompagnare il Santo Padre in questo passaggio delicato e di aiutare i fedeli a custodire, anche nella fragilità, la certezza che nessuno è solo quando l'amore si fa presenza e la preghiera diventa vicinanza.