Nascondeva in casa oltre 9 chili di droga tra hashish, cocaina e marijuana I carabinieri hanno arrestato un uomo di 67 anni

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo di 67 anni, Adolfo Massa, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver trovato in casa sua oltre nove chili di droga. L'arresto è l'ultimo di una serie: da diversi giorni, grazie alla collaborazione dei militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, il bilancio è di almeno un arresto ogni 24 ore.

LA PERQUISIZIONE A POMPEI

Durante la perquisizione nell'abitazione del 67enne, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato 2,7 chili di marijuana, 6,3 chili di hashish e 300 grammi di cocaina. Alcuni panetti di hashish erano avvolti in un involucro che richiamava la foggia dei vecchi iPod.

IL MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO

Sequestrati anche un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

IL CARCERE E L'ACCUSA

L'uomo è stato portato in carcere. Dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.