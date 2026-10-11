Noa Lang torna su Conte: «Allegri mi parla a differenza sua!» Durissimo Noa Lang su Antonio Conte: «Allegri mi parla a differenza di quello dell'anno scorso»

A segno anche Noa Lang nella partita di ieri del Napoli contro il Frosinone. L'attaccante olandese è partito titolare nel nuovo schieramento tattico di Massimiliano Allegri, che lo ha posizionato alle spalle di Hojlund sulla sinistra al fianco di David Neres. 70' per Noa Lang che ha ceduto poi il posto al rientro di Giovane, reduce da infortunio.

Nel post partita l'olandese è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la gara e la sua prestazione. Il calciatore si è soffermato in particolar modo sul rapporto con l'attuale allenatore rispetto all'esperienza della passata stagione in casa Napoli.

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Noa Lang su Allegri: «Sento la sua fiducia»

Di seguito le parole di Noa Lang a DAZN:

«C'è ancora tanto da migliorare. Speriamo di continuare così, ma c'è tanto da fare. La scorsa stagione con l'altro allenatore è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri».

«La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo».