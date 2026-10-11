Napoli-Frosinone, Allegri: «Rigorista? De Bruyne, ecco cosa ho detto a Hojlund!» Il retroscena sul rigore tirato prima da Rasmus Hojlund e poi segnato da Kevin De Bruyne

Il Napoli ha vinto 3-0 al Maradona contro il Frosinone nel segno di Kevin De Bruyne e Noa Lang. Il centrocampista belga ha firmato la sua prima doppietta nel campionato italiano: la 12esima marcatura doppia nella sua carriera. Gli azzurri di Massimiliano Allegri riprendono il cammino dopo la lunga sosta con una vittoria importante e convincente.

Cambio modulo per il tecnico azzurro che punta sul 3-4-2-1 con il ritorno di Alex Meret tra i pali e Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile a completare il reparto difensivo. Di Lorenzo e Spinazzola esterni di centrocampo con De Bruyne e Lobotka in regia. In avanti Noa Lang e Neres alle spalle di Rasmus Hojlund.

Allegri post Napoli-Frosinone: «Questione di atteggiamento»

Di seguito le parole di Massimiliano Allegri post Napoli-Frosinone in conferenza stampa:

«La squadra ha giocato una buona partita, non è questione di modulo, ma di atteggiamento. Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo: abbiamo subito 2-3 occasioni. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni tre contro due ed i giocatori di questo livello non devono sbagliare. Ora cercheremo di fare punti anche in Champions».

«Sono contento di Neres e Badiashile, del rientro di McTominay, di Hojlund e di Lucca quando è entrato, anche se ha sbagliato qualcosa. Ora è in un momento di difficoltà, ma deve sapere che il gruppo ha stima di lui».

«Sono contento dell'approccio, sono scontento perché dovevamo chiudere prima la partita. Il Frosinone è una squadra noiosa e ti costringe a giocare a campo aperto: bisogna uccidere le partite per risparmiare 20 minuti di fatica, per arrivare fino in fondo alla stagione. Ma sono contento per i ragazzi».

Napoli-Frosinone 3-0: il retroscena sul rigore

Al 29' minuto il Napoli è passato in vantaggio attraverso la realizzazione del penalty da parte di Kevin De Bruyne. Il rigore, però, inizialmente era stato tirato da Rasmus Hojlund e parato da Palmisani: il VAR ha richiamato l'arbitro per far ritirare per un movimento anticipato del portiere.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha chiarito cosa è successo tra Hojlund e De Bruyne. Di seguito le sue parole:

«Kevin sta crescendo di condizione, ha fatto una buona partita: l'importante è avere questo spirito quando la squadra va in campo. Ci manca ancora un po' di condizione. Rigore? Il rigorista è De Bruyne. Hojlund dopo il rigore è venuto in panchina e mi ha detto: "De Bruyne mi ha dato la palla£. Io gli ho detto che doveva ridargliela (ride ndr)».