Napoli-Frosinone 3-0, Di Lorenzo: «Ottimo Badiashile, ci darà una mano!» «Ecco cosa ci ha chiesto Allegri. 3-4-2-1? Un modulo che conosciamo bene»

3-0 per il Napoli contro il Frosinone: gli azzurri di Massimiliano Allegri cambiano modulo e trovano una nuova chiave per portare a casa i tre punti davanti ai tifosi presenti al Maradona. Doppietta di Kevin De Bruyne e rete di Noa Lang per firmare la vittoria del Napoli sul Frosinone di Massimiliano Alvino.

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Napoli-Frosinone 3-0: l'analisi di Di Lorenzo

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel post partita in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti per analizzare il match. Di seguito le sue parole:

«Allegri ci aveva chiesto di partire forte e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo subito dato importanza al match. Siamo contenti perché la prima partita dopo la sosta è sempre un'incognita. Siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi».

«Il 3-0 dovevamo farlo prima e non dopo: sul 2-0 non devi stare tranquillo, perché il tempo effettivo è cresciuto. Il mister ci ha detto che dovevamo essere più cattivi in alcune occasioni, dove potevamo fare un po' meglio».

«3-4-21? È un modulo che conosciamo, abbiamo lavorato col mister su più moduli. Già l'anno scorso ci siamo trovati bene. Sarà il mister a decidere, a seconda delle partite, quale modulo usare».

«Per Badiashile sono contento, ha fatto un'ottima partita. Tutta la squadra si è difesa bene e ha cercato di attaccare. Per lui era la prima da titolare, ora c'è un filotto di partite ravvicinate. C'è bisogno di tutti. Lui stasera ha giocato bene e ci darà una grossa mano».