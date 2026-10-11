Napoli si conferma città dell'accoglienza: sbarcati 99 migranti, 21 sono minori Le persone erano state soccorse dalla nave ong "Ocean Viking"

Si sono concluse senza alcuna criticità le operazioni di sbarco e prima accoglienza dei 99 migranti giunti nel pomeriggio di ieri, 9 ottobre, presso il Porto di Napoli a bordo della nave ONG "Ocean Viking". Tra le persone soccorse si registrano 21 minori non accompagnati, 6 nuclei familiari, 5 donne in stato di gravidanza.

La complessa macchina dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura di Napoli, ha operato in perfetta sinergia secondo il piano d'azione stabilito durante la riunione tecnica di coordinamento convocata dal Prefetto, Michele di Bari, presso il Palazzo di Governo.

Subito dopo l'ormeggio, il personale sanitario specializzato del Ministero della Salute (USMAF) è salito a bordo per una prima verifica delle condizioni di salute. Successivamente, i migranti sono stati trasferiti a terra per gli screening sanitari e di vulnerabilità, curati dall’Asl Napoli 1 Centro e dalla Croce Rossa Italiana, e per le procedure di identificazione e controllo, gestite dall’Ufficio Immigrazione e dalla Polizia Scientifica della Polizia di Stato.

Durante la notte, i migranti hanno trovato ospitalità all'interno di cinque tende allestite dalla Croce Rossa, dove sono stati distribuiti pasti caldi, indumenti e beni di prima necessità anche a cura della Caritas Diocesana. Già a partire dalle prime ore della notte, i 21 minori non accompagnati sono stati trasferiti presso le strutture fuori regione istituite nell'ambito dei "Progetti FAMI".

Sono attualmente in corso i trasferimenti degli adulti e dei nuclei familiari presso i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) del territorio regionale.

Il Prefetto, Michele di Bari, esprime "il più sentito ringraziamento alla Protezione civile della Regione Campania, all'Autoritá di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo, alla Capitaneria di Porto, al Comune di Napoli, all’Ufficio Sanitario Marittimo, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e agli enti del terzo settore, una squadra istituzionale che, ancora una volta, ha confermato la vocazione all'accoglienza e alla solidarietà del territorio partenopeo. Il Prefetto ha voluto sottolineare come l'alto senso del dovere, l'efficienza e la straordinaria umanità dimostrate da ciascun operatore e da tutte le componenti che hanno preso parte alle operazioni, abbiano permesso di gestire tutte le operazioni con assoluta professionalità".