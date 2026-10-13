Napoli, operazione straordinaria contro i mercatini abusivi in Piazza Garibaldi

Intervento della Municipale in Via Nolana e Piazza Garibaldi: rimossa una tonnellata di rifiuti

napoli operazione straordinaria contro i mercatini abusivi in piazza garibaldi

«Azioni che continueranno con determinazione per restituire piena vivibilità e decoro agli spazi urbani», ha dichiarato l'Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale del Comune di Napoli, Antonio De Iesu.

Napoli.  

«L'operazione conferma l'efficacia della sinergia istituzionale messa in campo per affrontare fenomeni che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull'immagine della città», ha dichiarato l'Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale del Comune di Napoli, Antonio De Iesu.

Nel pomeriggio di ieri è stato condotto dalle Unità Operative Territoriali Avvocata e San Lorenzo della Polizia Municipale un intervento straordinario di controllo e ripristino della legalità nelle aree di via Nolana, delle strade limitrofe e di Piazza Garibaldi.

Mercatini abusivi a Napoli: intervento straordinario della Municipale

L'operazione è finalizzata al contrasto del fenomeno della vendita abusiva di materiali e oggetti recuperati dai contenitori della raccolta differenziata, attività che quotidianamente determina l'occupazione irregolare di marciapiedi e carreggiate, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano, sull'igiene pubblica e sulla sicurezza dell'area.

«Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e il personale di ASIA per la professionalità e l'impegno profusi. Queste azioni, condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, continueranno con determinazione per restituire piena vivibilità e decoro agli spazi urbani», ha continuato De Iesu. 

Al termine delle operazioni sono stati raccolti e avviati a regolare smaltimento circa 1.000 chilogrammi di rifiuti. Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate e sanzionate numerose violazioni al Codice della Strada.

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