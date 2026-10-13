Napoli, operazione straordinaria contro i mercatini abusivi in Piazza Garibaldi Intervento della Municipale in Via Nolana e Piazza Garibaldi: rimossa una tonnellata di rifiuti

«L'operazione conferma l'efficacia della sinergia istituzionale messa in campo per affrontare fenomeni che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull'immagine della città», ha dichiarato l'Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale del Comune di Napoli, Antonio De Iesu.

Nel pomeriggio di ieri è stato condotto dalle Unità Operative Territoriali Avvocata e San Lorenzo della Polizia Municipale un intervento straordinario di controllo e ripristino della legalità nelle aree di via Nolana, delle strade limitrofe e di Piazza Garibaldi.

Mercatini abusivi a Napoli: intervento straordinario della Municipale

L'operazione è finalizzata al contrasto del fenomeno della vendita abusiva di materiali e oggetti recuperati dai contenitori della raccolta differenziata, attività che quotidianamente determina l'occupazione irregolare di marciapiedi e carreggiate, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano, sull'igiene pubblica e sulla sicurezza dell'area.

«Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e il personale di ASIA per la professionalità e l'impegno profusi. Queste azioni, condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, continueranno con determinazione per restituire piena vivibilità e decoro agli spazi urbani», ha continuato De Iesu.

Al termine delle operazioni sono stati raccolti e avviati a regolare smaltimento circa 1.000 chilogrammi di rifiuti. Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate e sanzionate numerose violazioni al Codice della Strada.