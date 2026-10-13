Detenzione e traffico di sostanze stupefacenti: un arresto a Grumo Nevano Manette ai polsi di un 18enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 18enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, nel transitare in corso Domenico Cirillo, a Grumo Nevano, hanno notato il giovane che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno quindi raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 7 bustine di hashish del peso complessivo di circa 13 grammi e di 30 euro.