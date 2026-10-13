Casavatore: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 44enne

La polizia ha arrestato un 44enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo.

In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione nel comune di Casavatore, dove hanno notato il predetto che, dopo aver prelevato diverse volte qualcosa da un’auto, l’ha consegnata ad alcuni soggetti in cambio di denaro; uno di questi, poco dopo, è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di cocaina.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 44enne, trovandolo in possesso di due involucri di cocaina e 840 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; all’interno dell’auto, invece, sono stati rinvenuti altri 68 involucri della medesima sostanza del peso complessivo di circa 30 grammi.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione in uso al prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 25 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 18 grammi, circa 90 grammi di hashish, 3 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 12 munizioni di diverso calibro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.