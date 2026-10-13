Natale a Napoli, dalla Regione 2,78 milioni di euro per eventi e luminarie L'Assessora Armato: «Grazie al presidente Fico. Un sostegno fondamentale per valorizzare la città»

«Accogliamo con grande soddisfazione questa importante dotazione finanziaria», ha dichiarato l'Assessora al Turismo Teresa Armato. Saranno 2,78 i milioni di euro che la Regione Campania destinerà a Napoli per l'organizzazione degli eventi natalizi e delle luminarie cittadine. «Si riconosce il ruolo centrale della nostra città come polo d’attrazione turistica e culturale su scala nazionale e internazionale», continua l'Assessora.

Cifre che emergono dalla programmazione del nuovo stanziamento destinato agli eventi, alle iniziative culturali e all’animazione territoriale in occasione delle prossime festività natalizie 2026-2027.

Natale a Napoli: la Regione stanzia 2.78 milioni di euro

Dalla ripartizione complessiva di 4,42 milioni di euro destinata ai Comuni capoluogo, alla città di Napoli sono stati assegnati 2,78 milioni di euro, individuati attraverso l'applicazione del nuovo criterio che tiene conto della popolazione e del flusso di presenze turistiche registrato negli esercizi ricettivi.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento, a nome mio e dell’intera Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi, per la costante attenzione nei confronti del nostro territorio. Queste risorse aggiuntive», prosegue l'Assessora Armato, «ci consentiranno di allestire le luminarie in città, strutturare una programmazione ancora più ricca e diffusa, capace di coinvolgere tutti i quartieri, sostenere il tessuto economico e commerciale locale e offrire ai cittadini e ai tantissimi visitatori un’esperienza indimenticabile, nel segno della tradizione, dell'accoglienza e dell'innovazione».