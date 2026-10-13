Uomo pestato dal branco al Vomero, arriva il presidio fisso di polizia La decisione del Prefetto dopo la violenta aggressione: i responsabili sono tutti incensurati

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, con decorrenza immediata, l'istituzione di un posto fisso costituito da un dispositivo interforze in Piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero. Da oggi sarà presente nell'area un equipaggio delle Forze dell'ordine, della Polizia locale e della Polizia metropolitana, che opereranno a rotazione.

LA RISPOSTA AGLI EPISODI DELITTUOSI E LA VICINANZA AI CITTADINI

La misura risponde agli episodi delittuosi verificatisi di recente nella zona. L'obiettivo è garantire la tranquillità di residenti e commercianti con un presidio costante del territorio, prevenire i reati e rafforzare la vicinanza ai cittadini. Piazza Vanvitelli è una delle aree più frequentate della città, per la presenza di numerosi locali ed esercizi commerciali. La decisione arriva dopo diverse riunioni di un coordinamento interforze, nelle quali si è condivisa la necessità di rafforzare ulteriormente il dispositivo.

ZONE A VIGILANZA RAFFORZATA: LE AREE INTERESSATE

Dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 17 settembre, il Prefetto aveva già adottato un provvedimento che istituisce zone a vigilanza rafforzata per la sicurezza del Vomero. Le aree interessate sono il perimetro del Parco Mascagna, Via Bertini, Via Kaufmann, Via Ruoppolo, Via Piccini, Via Conca, Piazza Vanvitelli, Piazza degli Artisti, Via Alvino e Via Merliani. La cornice di vigilanza prevede una presenza coordinata e interforze, pensata per interventi preventivi e tempestivi, capaci di disinnescare sul nascere le situazioni di rischio prima che sfocino in gravi turbative dell'ordine pubblico.

DIVIETO DI STAZIONAMENTO PER CHI È STATO DENUNCIATO

Tra le misure più stringenti dell'ordinanza c'è il divieto assoluto di stazionamento nelle aree indicate per chi, negli ultimi cinque anni, è stato denunciato per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Il divieto si applica in particolare a chi mette in atto condotte violente, minacciose o insistentemente moleste, capaci di limitare la libera fruibilità degli spazi pubblici e di creare un oggettivo pericolo per la sicurezza urbana.

PIÙ PATTUGLIE NEL WEEKEND

Alla zona a vigilanza rafforzata è stato affiancato un potenziamento dei pattugliamenti dinamici, sia a piedi sia in auto e in moto. L'attenzione è rivolta in particolare alle ore pomeridiane e notturne del fine settimana.

IL PREFETTO: «LA SICUREZZA DEI QUARTIERI È UNA PRIORITÀ»

Il Prefetto sottolinea che la nuova misura, in vigore dalla serata odierna, ribadisce che la sicurezza dei quartieri napoletani è una priorità assoluta e che la risposta dello Stato ai fatti di cronaca recenti è immediata e tangibile. Con il nuovo posto fisso aumenterà il controllo del territorio e diminuiranno le distanze tra istituzioni e cittadini, garantendo un presidio di legalità visibile e accessibile a tutti. Il piano di sicurezza per il Vomero resterà flessibile e sarà monitorato costantemente, per adeguarne l'efficacia alle esigenze del quartiere.