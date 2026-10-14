Regione, l’Asl Napoli 2 Nord non paga i farmacisti: pronti ai decreti ingiuntivi Nuova grana per il presidente Fico. Federfarma conferma: “Situazione insostenibile”

Nuova grana nella sanità per il governatore Roberto Fico. Sono in rivolta i farmacisti dell’Asl Napoli 2 Nord per i mancati pagamenti negli ultimi tre mesi (luglio, agosto e settembre). Una situazione che non si verificava da oltre dieci anni e che con il governo del presidente De Luca non si era mai registrata.

Federfarma denuncia: situazione insostenibile

“La situazione relativa ai pagamenti per i farmacisti della Napoli 2 Nord è diventata insostenibile”, scrive Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli, nella missiva indirizzata a Monica Vanni, Direttore Generale Asl Napoli 2 Nord, e per conoscenza a Ugo Trama Dirigente Settore HTA – Accreditamento, e Francesca Futura Bernardi Dirigente UOS - Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici, HTA. “Allo stato – aggiunge Iorio che aveva già scritto ai vertici dell’Asl napoletana nel settembre scorso - non mi risulta che sia stato disposto il pagamento né della mensilità di luglio, né tantomeno quella di agosto”.

Chiesti tempi certi per i pagamenti o scattano i decreti ingiuntivi

La Federfarma Napoli chiede “un riscontro urgente in merito alla programmazione certa dei pagamenti, con indicazione delle tempistiche relative alle mensilità arretrate. In assenza di risposta in tempi brevi – aggiunge Iorio - mi vedrò costretto, a promuovere ogni iniziativa per tutelare le farmacie insistenti sul territorio della Napoli 2 Nord affinché agiscano legalmente mediante ricorso per decreto ingiuntivo, azioni ormai scomparse in questa regione da oltre dieci anni”.

Il presidente di Federfarma in mancanza di ulteriori risposte è pronto a denunciare la gravità della situazione con iniziative pubbliche per portare a conoscenza dei cittadini quello che sta accadendo nell’Asl di Napoli 2 Nord.