IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Domande e bufale Le scelte di Allegri per la sfida del Napoli contro il Villarreal sono state incomprensibili...

Confesso di essere rimasto - come credo molti altri - sorpreso e perplesso alla lettura della formazione del Napoli contro il Villarreal. Attendevo però di vedere la disposizione sul rettangolo di gioco per capirci qualcosa in più. Secondo molte testate giornalistiche quello che sarebbe sceso in campo da lì a poco era un 3-5-2. Io mi rigiravo in mano, però, i pezzi del puzzle e proprio non mi trovavo. Perché Di Lorenzo là a sinistra se hai Spinazzola che quel ruolo lo fa senza scomporsi? Troppo affaticato? Dopo sei partite di campionato e una di Champions, che peraltro non ha neanche giocate tutte? E Politano a tutta fascia a destra? Perché?