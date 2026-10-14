Nuovo stadio a Napoli? Accordo vicino tra De Laurentiis e Q8: le ultime Un impianto sportivo da 70mila spettatori con 120 skybox e ampi parcheggi

Il Presidente Aurelio De Laurentiis guarda alle infrastrutture per il futuro del Napoli. Da un lato il Centro Sportivo - e gli sviluppi sui terreni di Qualiano - dall'altro un nuovo impianto sportivo in città che possa accogliere le partite del club ed essere all'altezza dei palcoscenici internazionali.

La zona che il patron azzurro starebbe prendendo in considerazione riguarda l'area della Q8 di San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, il progetto potrebbe andare in porto in tempi brevi. Gli ultimi incontri tra De Laurentiis e i vertici della Kuwait Petroleum Italia hanno portato all'individuazione dell'area necessaria per il nuovo stadio.

Nuovo stadio a Napoli da 70mila posti: le ultime

25 ettari da via De Roberto alla strada provinciale delle Brecce. Il Mattino racconta che una volta avviato il cantiere la struttura potrebbe entrare in funzione anche in 24-30 mesi. Il progetto prevede un impianto da circa 70.000 spettatori con 120 skybox all’avanguardia ed ampie aree destinate al parcheggio e ai parchi pubblici.

Si tratterebbe di un intervento che mira a stravolgere l'intera area, compreso un rinnovamento totale della viabilità. Uno stadio all'avanguardia che rinnoverebbe una zona abbandonata di Napoli, dandole una nuova vita, e che consentirebbe al club di affacciarsi - anche sul piano infrastrutturale - agli scenari internazionali.