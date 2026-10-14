Mensa scolastica San Giorgio a Cremano: famiglie chiedono risposte e tempi certi Manifestazione lunedì 19 ottobre in Piazza Carlo di Borbone

Mensa scolastica a San Giorgio a Cremano: le famiglie chiedono risposte e tempi certi. Manifestazione lunedì 19 ottobre, alle ore 9:30, in Piazza Carlo di Borbone, davanti al Comune.

I punti principali

Annuncio della ripartenza: il 10 ottobre il sindaco Michele Carbone ha annunciato l’avvio del servizio di mensa scolastica per il 19 ottobre.

Mancanza di certezze: al 14 ottobre, le famiglie segnalano l’assenza di comunicazioni ufficiali definitive da parte delle scuole e dell’Amministrazione comunale sull’effettiva partenza del servizio.

Disagi per le famiglie: i ritardi nella mensa scolastica creano difficoltà organizzative e lavorative per i genitori e incidono sulla gestione quotidiana dei bambini e delle attività scolastiche.

Una mobilitazione unitaria: le famiglie e i genitori dei diversi istituti scolastici del territorio sono invitati a partecipare a una manifestazione davanti al Comune, per chiedere risposte concrete e tempi certi.

Le richieste all’amministrazione

Partenza immediata del servizio di mensa scolastica, senza ulteriori rinvii.

Comunicazioni ufficiali, chiare e tempestive sul calendario di avvio del servizio.

Programmazione anticipata per i prossimi anni scolastici, affinché la mensa parta contestualmente all’inizio delle lezioni oppure, al più tardi, entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni, per le classi interessate dall’orario prolungato.

L’obiettivo

Superare una situazione di incertezza che si ripresenta ogni anno e garantire un servizio essenziale per i bambini e per le famiglie, favorendo una collaborazione concreta tra istituzioni, scuole e genitori.

Slogan della mobilitazione: «La mensa scolastica non può aspettare. Più siamo, più forte sarà la nostra voce!»

Le famiglie chiedono attenzione, responsabilità e un impegno concreto: il rapporto scuola-famiglia è fondamentale e deve essere sostenuto da servizi efficienti e da una programmazione adeguata.