Trenitalia, linea Napoli-Roma: modifiche alla circolazione ferroviaria

Dal 15 al 25 ottobre attivo servizio con bus nelle tratte interrotte

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Ecco tutte le informazioni

Napoli.  

Dal 15 al 25 ottobre sarà modificato il programma di circolazione sulla linea Napoli – Roma (via Cassino) per consentire i lavori di manutenzione nella stazione di Rocca D’Evandro. Alcuni treni Frecciarossa, Intercity e del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) saranno interessati da deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso. In particolare:

ALTA VELOCITÀ

Il treno Frecciarossa 9539 Milano Centrale – Napoli Centrale, il 18 ottobre e dal 20 al 25 ottobre non ferma a Frosinone e Cassino e anticipa l’orario di arrivo a Napoli C.le; il treno Frecciarossa 9304 Napoli Centrale – Torino Porta Nuova, dal 15 al 18 ottobre e dal 23 al 25 ottobre non ferma a Cassino e Frosinone, posticipa l’orario di partenza da Napoli C.le e posticipa lievemente l’orario di arrivo a Torino Porta Nuova.

INTERCITY

Nei giorni 18, 23, 24, 25 ottobre i treni Intercity 703-704 della relazione Bari Centrale – Roma Termini sono interessati da deviazioni di percorso con modifiche di orario e perdita delle fermate di Frosinone, Cassino e Vairano. Previsto servizio bus sostitutivo. Il giorno 23 ottobre il treno ICN 789 Roma T.ni – Lecce è interessato da deviazioni di percorso con modifiche di orario e perdita delle fermate di Ciampino, Frosinone e Cassino. Nei giorni 18 e 25 ottobre il treno IC 710 Taranto – Roma T.ni anticipa orario di arrivo a destino.

REGIONALE

I treni del Regionale di Trenitalia della relazione Napoli Centrale – Caserta - Cassino sono cancellati tra Vairano e Cassino; i treni della relazione Caserta – Cassino – Roma sono cancellati tra Vairano e Cassino; i treni della relazione Isernia – Roma Termini sono cancellati tra Isernia e Cassino; il treno 5843 della relazione Benevento –Caserta - Cassino - Roma Termini è cancellato tra Vairano e Roma. Previsti bus nelle tratte interrotte con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

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