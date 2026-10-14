SSC Napoli, tre azzurri di nuovo in gruppo! Il report dell'allenamento Seduta mattutina di allenamento per gli azzurri di Allegri: tre recuperi per il mister

Dopo la sconfitta di ieri contro il Villarreal, il Napoli di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi al SSC Napoli Training Center in vista della partita di sabato alle 15:00 contro il Venezia. La gara all'Estadio de la Ceramica ha definito un parziale di 3-1 in favore della squadra spagnola, dopo l'iniziale vantaggi di Amir Rrahmani.

Un errore individuale di Politano al 23' minuto ha segnato la gara, favorendo il gol del pari del Villarreal. «Ci tengo subito a precisare che mi dispiace per il mio errore e ci metto la faccia. Ho chiesto scusa ai compagni e chiedo scusa anche ai tifosi», così l'attaccante del Napoli nel post partita.

Verso Venezia-Napoli: il report dell'allenamento

Al di là del risultato di ieri, buone notizie dall'infermeria per Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal club nella seduta mattutina di allenamento chi ha giocato ieri dal primo minuto ha effettuato lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in attivazione fisica ed esercitazione in fase di possesso. La chiusura di sessione ha visto i calciatori impegnati in una partitina.

La nota positiva è chiaramente il recupero di tre calciatori azzurri. Come anticipato dal tecnico in conferenza stampa, infatti, Alisson, Anguissa e Olivera si sono allenati con il gruppo.