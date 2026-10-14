Ponticelli: polizia sanziona diverse attività commerciali Controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio

Gli agenti del commissariato Ponticelli, con il supporto del personale della polizia locale, dell’Ispettorato del lavoro e personale Enel energia, hanno effettuato dei controlli presso tre attività commerciali nel quartiere Ponticelli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato diverse violazioni in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico, allacci abusivi per la fornitura elettrica, inosservanza di norme sullo smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti, lavoratori sprovvisti di regolare contratto di lavoro, mancati obblighi sanitari nei confronti dei lavoratori e mancata formazione in materia di sicurezza.

Per le violazioni riscontrate, sono state pertanto elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore 20.000 euro.