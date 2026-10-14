Napoli: controlli a piazza Mancini e Porta Capuana Controllate 2 attività commerciali e sequestrati circa 10 kg di tabacchi lavorati esteri

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nelle aree di piazza Mancini e Porta Capuana, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati Vicaria-Mercato, Poggioreale e San Carlo Arena, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, sono state identificate 71 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllati 9 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 2 violazioni del codice della strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 2 attività commerciali e sequestrato circa 10 kg di tabacchi lavorati esteri (Tle) privi del marchio del Monopolio di Stato.