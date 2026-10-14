Controlli della polizia a Grumo Nevano e Frattaminore In campo il personale dell’Asl Napoli 2 nord e ispettorato del lavoro

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 2 nord, dell’ispettorato del lavoro e del comando polizia municipale di Grumo Nevano, hanno effettuato un controllo presso un'attività commerciale dove hanno riscontrato irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la presenza di un lavoratore non in regola.

Elevate sanzioni per un totale di oltre 7.000 euro ed è stato, inoltre, disposto un provvedimento di sospensione dell’attività.

I poliziotti nel transitare in via Crispano a Frattaminore, hanno controllato un 16enne, trovandolo in possesso di 6 involucri di hashish del peso complessivo di 19 grammi e di 50 euro.