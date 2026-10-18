Neapolis Marathon: colore e calore nel centro di Napoli Dominio keniano, ma tanti amatori e famiglie si divertono e apprezzano il percorso

Una splendida giornata di sole ha incorniciato la sesta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, trasformando il centro di Napoli in una grande festa internazionale dello sport. Con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, la manifestazione ha registrato numeri straordinari, accogliendo circa 8.000 atleti provenienti da quasi cento Paesi.

I risultati della Maratona (42 km): dominio keniano e record

La prova sulla distanza regina ha visto un vero e proprio trionfo degli atleti africani, che hanno polverizzato i precedenti record della corsa:

Categoria Maschile: Vittoria e nuovo record della manifestazione per il keniano Joel Kipsang Kositany, che ha fermato il cronometro sul tempo di 2h 12' 32". Alle sue spalle hanno completato un podio tutto keniano Simon Dudi Ekidor (2h 15' 44") e Dennis Kipchirchir Rono (2h 25' 58"). Quarto posto per il romeno Stefan Iulius Gavril, seguito da Andrea Todisco (Cus Cassano), quinto in 2h 32' 31": per lui arrivano sia la vittoria nel Campionato Italiano Interforze di maratona (per il secondo anno consecutivo) sia il Premio Davide Tizzano riservato al primo italiano al traguardo.

Categoria Femminile: Successo con record anche tra le donne per la keniana Teresiah Omosa, prima in 2h 34' 05". Sul podio l'ungherese Kata Tomaschof (2h 40' 33") e la keniana Shamilah Tekaa Kipsiror (2h 48' 33"). Quinta assoluta e prima tra le italiane Denise Tappatà (3h 11' 17"), a cui è andato il Premio Davide Tizzano al femminile.

Mezza Maratona e Non Competitiva

I colori azzurri e nazionali sono tornati a brillare nella Union Gas e Luce Neapolis Half:

In campo maschile si è imposto Yassine Zaki (International Security Service) con il tempo di 1h 03' 45".

Tra le donne affermazione per Claudia Andrighettoni (Quercia Rovereto) in 1h 20' 20".

A completare il programma di giornata è stata la non competitiva Eurospin Neapolis Sea Run sulla distanza di 11,1 chilometri, che ha visto la partecipazione di tantissimi amatori e famiglie.

Il bilancio degli organizzatori

Grande entusiasmo nelle parole del presidente del comitato organizzatore, Vincenzo Maiorano:

«La giornata di sole ha baciato un'edizione da record sia in termini di partecipazione sia sotto l'aspetto cronometrico. I riscontri arrivati dagli atleti sono estremamente positivi e ci spingono a guardare al futuro con grande fiducia. Il nostro prossimo obiettivo? Toccare quota diecimila iscritti».