Napoli - Bodo Glimt: arbitra lo spagnolo Sanchez Martinez L'Uefa ha ufficializzato la designazione

La UEFA ha ufficializzato i quadri arbitrali per il terzo turno della league phase di Champions League. Sarà lo spagnolo José María Sánchez Martínez a dirigere il delicato impegno casalingo del Napoli contro i norvegesi del Bodø/Glimt, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il quadro completo della designazione

Ad affiancare Sánchez Martínez sul terreno di gioco saranno i connazionali Raúl Cabañero e Íñigo Prieto nel ruolo di assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Juan Martínez Munuera. Per la sala video la UEFA ha optato per una composizione mista: al VAR si siederà il portoghese Tiago Martins, supportato come AVAR dall'esperto fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grande.

Arbitro: José María Sánchez Martínez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP) – Íñigo Prieto (ESP)

Quarto Ufficiale: Juan Martínez Munuera (ESP)

VAR: Tiago Martins (POR)

AVAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

La sfida del Maradona

Per gli azzurri la designazione segna il conto alla rovescia definitivo verso un match cruciale per il cammino europeo. Dopo il doppio stop tra Champions e campionato, la squadra di Massimiliano Allegri cerca una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico per consolidare la posizione nella maxi-classifica della nuova Champions League. Di fronte ci sarà un Bodø/Glimt ostico e reduce dal prestigioso successo contro il Borussia Dortmund nella seconda giornata, elemento che impone massima concentrazione e gestione gara impeccabile anche sul piano disciplinare.