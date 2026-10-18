Castel Volturno: Allegri non c'è all'allenamento del Napoli Squadra già al lavoro in vista della gara di martedì contro il Bodo Glimt

Archiviata la trasferta del Penzo contro il Venezia, il Napoli è tornato immediatamente al lavoro presso l’SSC Napoli Training Center per proiettarsi al prossimo appuntamento europeo. Martedì sera, alle ore 21:00, gli azzurri saranno infatti di scena allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare i norvegesi del Bodø/Glimt, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

La seduta di allenamento

La squadra è stata divisa in due gruppi dal corpo tecnico:

Titolari di Venezia: Coloro che sono scesi in campo dal primo minuto nella sfida contro i lagunari hanno svolto una seduta di scarico in palestra per recuperare dalle fatiche della gara.

Resto del gruppo: Il rimanente della rosa ha effettuato prima un lavoro individuale personalizzato sul campo, seguito da un’intensa sessione aerobica per mantenere ritmo e condizione.

Allegri assente per influenza

A guidare la seduta non c'era però il tecnico Massimiliano Allegri: l'allenatore toscano non ha preso parte agli allenamenti a causa di uno stato influenzale che lo ha costretto al riposo. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore in vista della conferenza stampa della vigilia e della rifinitura prima del delicato incrocio contro la formazione norvegese, dove gli azzurri sono chiamati alla vittoria per riscattare il momento no e conquistare punti fondamentali nel cammino continentale.