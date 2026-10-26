Sicurezza stradale, Mit: "Giovani on the road arriva a Napoli" Aperte le candidature

Dopo le esperienze di Milano, Roma e Rimini, il progetto nazionale “Giovani On the Road” fa tappa a Napoli.

Dal 9 al 16 novembre, trenta ragazzi e ragazze a partire dai 16 anni potranno vivere un’esperienza diretta al fianco di Forze dell’Ordine, Polizia Locale e operatori del soccorso, per conoscere da vicino il lavoro quotidiano di chi garantisce la sicurezza dei cittadini.

L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno in collaborazione con l’Associazione “Ragazzi On the Road”, si svolgerà con il coordinamento della Prefettura di Napoli e della Direzione Generale Territoriale Sud del MIT.

Dalla sicurezza sulle strade a quella in mare, i partecipanti saranno coinvolti in attività operative e formative, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi, promuovere il rispetto delle regole e diffondere una cultura della prevenzione, soprattutto tra le nuove generazioni.

Il progetto punta a trasformare i giovani da destinatari delle campagne di sensibilizzazione a protagonisti attivi della sicurezza, capaci di trasmettere ai propri coetanei le conoscenze e le esperienze acquisite.

Particolare attenzione è rivolta anche al coinvolgimento di ragazzi più distanti dalle Istituzioni o che vivono situazioni di fragilità.

L’iniziativa si inserisce nel Protocollo interministeriale sottoscritto il 16 ottobre 2025 dal Ministero dell’Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Associazione “Ragazzi On the Road”, presieduta da Egidio Provenzi, per rafforzare le attività di educazione alla sicurezza stradale e alla legalità attraverso esperienze concrete sul territorio.

L’avvio ufficiale della tappa napoletana è previsto lunedì 9 novembre, alle ore 17, presso la Prefettura di Napoli, alla presenza del Prefetto Michele Di Bari e dei giovani selezionati. Le candidature sono aperte a studenti e giovani a partire dai 16 anni. Per partecipare è possibile compilare il modulo online disponibile sul sito www.ragazziontheroad.it.