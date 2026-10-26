Pozzuoli, guida sicura: sequestri e violazioni al codice della strada Controlli della polizia in sinergia con i vigili urbani

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli ed in particolare nel centro storico e in Largo Palazzine.

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, in collaborazione con la polizia locale, hanno identificato complessivamente 120 persone, di cui 19 con precedenti, controllato 35 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e uno sottoposto a sequestro amministrativo, contestato 4 violazioni del codice della strada e ritirata una carta di circolazione.