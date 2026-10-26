Frattamaggiore: 14 violazioni al codice della strada In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e con la collaborazione della Polizia Locale, hanno identificato 494 persone, di cui 98 con precedenti di polizia, controllato 119 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 14 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 12.270 euro;

Inoltre, nel corso dell’attività sono state controllate 6 sale scommesse e, altresì, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Infine, gli operatori hanno sanzionato 8 persone sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.