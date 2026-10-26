Quartieri Spagnoli a Napoli: controlli della polizia

Nel fine settimana appena trascorso, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nell’area dei Quartieri Spagnoli, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.
Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 136 soggetti, di cui 28 con precedenti di polizia, controllato 36 veicoli e contestato una violazione del Codice della Strada.